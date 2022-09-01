НАБУ підозрює трьох людей у привласненні майже 1,5 млн гривень під час роботи в порту «Південний»

Трьом посадовцям морського торговельного порту «Південний» повідомили про підозру в привласненні близько 1,5 мільйона гривень, повідомило Національне антикорупційне бюро України 1 вересня.

Повідомлення про підозру отримали посадовці на момент подій, які розслідуються:

заступник директора порту

головний бухгалтер

заступник директора ДП «МТП «Южний».

«За даними слідства, з квітня по серпень 2020 року, попри обмеження, встановлені урядом щодо виплати заробітної плати посадовцям (не більше 47,2 тисяч гривень) на період дії карантину через COVID-19, в.о. директора порту «Южний» забезпечив зайве нарахування собі заробітної плати. Його дії, вчинені за попередньою змовою з головним бухгалтером та заступником директора порту, призвели до майже 1,5 мільйона гривень збитків державі», – йдеться в повідомленні НАБУ.

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Бюро не уточнює, чи підозрювані досі обіймають свої посади, їхні імена не розкриваються.

У квітні 2020 року, на тлі пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, Кабінет міністрів обмежив заробітні плати державним службовцям до 47 тисяч гривень до кінця карантину. Згодом, втім, Конституційний суд визнав обмеження не конституційним, і уряд його скасував.