Обшуки в Запоріжжі пов’язані зі справою про незаконне привласнення гумдопомоги – правоохоронці

Служба безпеки України і Національне антикорупційне бюро розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги високопосадовцями в Запорізькій області. Про це відомства повідомили 30 серпня.

Зокрема, СБУ повідомила про обшуки в міській раді, обласній військовій адміністрації, на складах та вдома у фігурантів справи.

«Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено: речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу; незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї; велику кількість готівки», – заявляють у відомстві.

За даними НАБУ, правоохоронці здійснили понад 20 обшуків. Слідство триває за статтями про привласнення майна в особливо великих розмірах, відмивання майна та незаконне збагачення.

«Відомості про цей факт були здобуті детективами Національного бюро за інформаційного сприяння Служби зовнішньої розвідки України. Наразі слідчі дії тривають, деталі – згодом», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Продаж військової амуніції з гуманітарної допомоги: підприємцям повідомлено про підозру

Водночас Бюро нагадує, що обшуки є лише слідчою дією і не свідчать про винуватість осіб, у яких проводяться.

Раніше про обшуки в міській раді Запоріжжя повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Обшуки в Запорізькій ОВА та міськраді, а також у правоохоронних органах вже відбувалися 13 серпня.