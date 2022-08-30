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У міськраді Запоріжжя повідомили про обшуки

«Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами», – наголошують у міськраді Запоріжжя

У міськраді Запоріжжя відбуваються обшуки. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«У Запорізькій міській раді працюють слідчі, вони проводять слідчі дії. Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами. Завжди міська влада відкрита, тому з вами на постійному зв'язку. Щойно буде технічна можливість, я обов'язково надам повну інформацію», – сказав він.

Інформацію про обшуки у міськраді Запоріддя повідомив і її депутат Михайло Прасол.

«Прямо зараз детективи НАБУ проводять обшуки у кабінеті секретаря ЗМР Куртєва та заступника Васюка», – написав він.

Офіційної інформації від НАБУ та будь-яких інших правоохоронних органів щодо обшуків у міськраді Запоріжжя наразі немає.

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