У міськраді Запоріжжя повідомили про обшуки

У міськраді Запоріжжя відбуваються обшуки. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«У Запорізькій міській раді працюють слідчі, вони проводять слідчі дії. Ми завжди готові співпрацювати з правоохоронними органами. Завжди міська влада відкрита, тому з вами на постійному зв'язку. Щойно буде технічна можливість, я обов'язково надам повну інформацію», – сказав він.

Інформацію про обшуки у міськраді Запоріддя повідомив і її депутат Михайло Прасол.



«Прямо зараз детективи НАБУ проводять обшуки у кабінеті секретаря ЗМР Куртєва та заступника Васюка», – написав він.

Офіційної інформації від НАБУ та будь-яких інших правоохоронних органів щодо обшуків у міськраді Запоріжжя наразі немає.