На Запоріжжі повідомляють про загибель призначеного Росією «голови» селища

На Запоріжжі в підірваному бомбою автомобілі 24 серпня загинув призначений російськими військовими «голова» селища Михайлівка Іван Сушко, повідомив член окупаційної адміністрації регіону Володимир Рогов.

За його словами, вибуховий пристрій підклали під сидіння автомобіля «чиновника». Сушко помер у лікарні. Рогов звинуватив українську сторону в тому, що сталося. Київ поки що не коментував ситуацію.

Сушка призначили «головою» Михайлівки у квітні. Раніше він служив у десантно-штурмових військах української армії. До війни він працював тамадою, повідомляла місцева преса.

Територія Запорізької області перебуває частково під контролем Росії.

Михайлівка розташована неподалік лінії зіткнення української і російської армій, приблизно за 90 кілометрів від Запоріжжя.

Від початку літа було здійснено кілька замахів на призначених Москвою чиновників на окупованих Росією територіях України. Декілька з них загинули. Українська влада на себе відповідальності за атаки не брала.