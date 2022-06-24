У Херсоні через вибух авто загинув чиновник окупаційної адміністрації – ЗМІ

В окупованому російськими військами Херсоні вранці стався вибух автомобіля, в результаті загинув один із чиновників призначеної російськими окупантами адміністрації, повідомляють російські агенції, телеграм-канали.



За попередніми даними, йдеться про голову управління сім'ї, молоді та спорту окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області Дмитра Савлученка.



За даними російської агенції «ТАСС», крім Савлученка, від вибуху ніхто не постраждав.

Унаслідок вибуху було пошкоджено два автомобілі, також вибиті вікна в найближчих житлових будинках.

Наразі відповідальність за цей напад на себе ніхто не взяв. Проте раніше повідомлялося про активні партизанські групи на Херсонщині.

Нещодавно в окупованих містах Мелітополь та Енергодар були також замахи на нав’язаних Росією чиновників. Загиблих унаслідок цих нападів не було.