У Херсоні через вибух авто загинув чиновник окупаційної адміністрації – ЗМІ

В окупованому російськими військами Херсоні вранці стався вибух автомобіля, в результаті загинув один із чиновників призначеної російськими окупантами адміністрації, повідомляють російські агенції, телеграм-канали.
За попередніми даними, йдеться про голову управління сім'ї, молоді та спорту окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області Дмитра Савлученка.
За даними російської агенції «ТАСС», крім Савлученка, від вибуху ніхто не постраждав.
Унаслідок вибуху було пошкоджено два автомобілі, також вибиті вікна в найближчих житлових будинках.
Наразі відповідальність за цей напад на себе ніхто не взяв. Проте раніше повідомлялося про активні партизанські групи на Херсонщині.
Нещодавно в окупованих містах Мелітополь та Енергодар були також замахи на нав’язаних Росією чиновників. Загиблих унаслідок цих нападів не було.
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