У Генштабі ЗСУ відреагували на справу щодо оборони аеропорту «Київ» та заяву Кривоноса

У Генеральному штабі Збройних сил України відреагували на справу щодо оборони аеропорту «Київ» та заяву генерал-майора запасу, колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса.

«ДБР не може та не здійснює комунікацію з військовими підрозділами шляхом надсилання будь яких телеграм, а лише виключно у спосіб визначений законодавством - через листування. На даний час таке листування відбувається лише з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України виключно з метою з’ясування фактів та обставин, які мали місце безпосередньо в ході оборони аеропорту «Київ» Жуляни з 24.02.2022 по 03.04.2022 року. Усю запитувану інформацію надано до ДБР встановленим порядком», – йдеться у заяві штабу, оприлюдненій у фейсбуці.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що, виключно як добровольця та враховуючи бойовий досвід, Валерій Залужний призначив Кривоноса керівником оборони аеропорту «Київ», але від 24 лютого до сьогодні «Кривонос на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався».

«Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від Верховного Головнокомандувача ЗС України щодо його звільнення з військової служби не надходило. Згодом, у ході стабілізації ситуації навколо Києва, аеропорт «Київ» було взято під охорону та оборону підрозділами Територіальної оборони ЗС України, а генерал-майор запасу Сергій Кривонос був вивільнений від надання допомоги щодо оборони аеропорту «Київ», – зауважують у штабі і додають, що оприлюднені відомості з обмеженим доступом потребують окремої реакції правоохоронних органів.

У Генштабі кажуть, що публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час воєнного стану.

28 серпня журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в фейсбук повідомив, що по військових штабах ЗСУ «на фронті було розіслано телеграму про порушення кримінальної справи проти генерал-майора Сергія Кривоноса Державним бюро розслідувань». За його даними, слідчі досліджують можливі протиправні дії Кривоноса та запитують військових, чи є свідки цих протиправних дій під час оборони Києва.

Бутусов повідомив, що Сергій Кривонос підтвердив відкриття ДБР кримінального провадження проти нього. За його словами, як цитує Бутусов, «слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ Залужного про призначення командиром оборони аеропорту Жуляни і про зарахування на військову службу», тому порушена справа про нібито незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні.

«У вищому керівництві ЗСУ мені сказали відверто, що Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначати мене на керівні посади, бо Зеленський вважає мене політичним опонентом», – процитував Кривоноса Бутусов.

Натомість 29 серпня у ДБР повідомили, що кримінальне провадження проводиться щодо факту розкрадання майна аеропорту «Київ» у перші дні війни, а «переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину» , бюро «не займалось і не займатиметься». За даними ДБР, у межах розслідування перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна, а також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю.