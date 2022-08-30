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У Зеленського спрогнозували, коли НАБУ може отримати нового керівника

16 квітня 2022 року термін повноважень Артема Ситника сплив і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава

Обрання директора Національного антикорупційного бюро України може відбутися за три місяці. Про це заявив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов у коментарі журналістам, який цитує «Інтерфакс».

«22 вересня має розпочатися конкурс з обрання директора НАБУ. З урахуванням усіх процедур, мені здається, що він має завершитися протягом трьох місяців, десь так приблизно», – спрогнозував він.

За словами заступника голови ОП, сам процес обрання директора НАБУ залежатиме від регламенту, який встановить конкурсна комісія, та кількості і тривалості етапів співбесід з кандидатами.

18 липня Андрій Смирнов заявив, що після оголошення результатів конкурсу з обрання керівника САП «дуже швидко» розблокується питання щодо конкурсу на керівника НАБУ.

Попередній директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник був призначений на цю посаду 16 квітня 2015 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.

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