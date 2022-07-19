Шмигаль доручив «невідкладно» організувати засідання комісії з відбору директора НАБУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив секретаріату уряду організувати початок роботи комісії, яка має обрати нового керівника Національного антикорупійного бюро. Про це він заявив у промові в Кабінеті міністрів 19 липня, повідомляє пресслужба уряду.

За словами Шмигаля, президент Володимир Зеленський доручив активізувати обрання керівництва антикорупційних органів в Україні. Він вказав на те, що конкурсна комісія сьогодні ж затвердила результати конкурсу на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Зі свого боку доручаю Секретаріату Кабінету Міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро. Розраховуємо, що робота комісії буде швидкою та результативною», – заявив голова уряду.

Читайте також: Після НАБУ – в НАЗК: Ситник отримав нову посаду

Конкурсна комісія 19 липня затвердила Олександра Клименка керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Президент України Володимир Зеленський 17 липня закликав призначити очільників антикорупційних органів – САП та НАБУ.

Попередній очільник НАБУ Артем Ситник був призначений на цю посаду 16 квітня 2015 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.