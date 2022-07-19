Парламент призначив Оксану Жолнович міністеркою соцполітики

Новою міністеркою соціальної політики стала Оксана Жолнович – таке рішення ухвалили народні депутати 19 липня, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Міністерство соціальної політики очолить Оксана Жолнович. Парламент підтримав її призначення на посаду», – заявив він.

Як зазначив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, за призначення Жолнович проголосували 282 народних депутати.

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Досі Оксана Жолнович керувала департаментом соціальної політики й охорони здоров’я Офісу президента.

18 липня Верховна Рада погодила «відставку за власним бажанням» міністерки соціальної політики Марини Лазебної, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Заява Марини Лазебної про відставку з посади міністерки соціальної політики України надійшла до Верховної Ради 15 липня.

Лазебна очолила Міністерство соціальної політики 4 березня 2020 року.