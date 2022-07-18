Верховна Рада погодила відставку міністерки соціальної політики Лазебної

Верховна Рада погодила відставку міністерки соціальної політики Марини Лазебної, повідомив 18 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Верховна Рада погодила відставку за власним бажанням Міністерки соціальної політики Марини Лазебної», – заявив він.

Шмигаль вказав на те, що на період Лазебної на посади припали два роки пандемії COVID-19, а також майже п’ять місяців повномасштабної російської агресії.

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«Уряд спільно з Мінсоцполітики з Мариною Володимирівною на чолі запустив низку програм для підтримки громадян. Попри всі виклики, ми послідовно підвищували пенсії та соціальні виплати. У пілотних регіонах запрацювала Єдина інформаційна система соціальної сфери. Багато важливої і зразкової роботи було зроблено. Дякуємо пані міністру за результативну працю», – підсумував Шмигаль.

Заява Марини Лазебної про відставку з посади міністерки соціальної політики України надійшла до Верховної Ради 15 липня.

Лазебна очолила Міністерство соціальної політики 4 березня 2020 року.