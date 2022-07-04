Уряд схвалив пропозиції про персональні санкції через незаконні розкопки в окупованому Криму

Уряд схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій через незаконні розкопки в окупованому Росією Криму, повідомляє сайт Кабінету міністрів України.
Згідно з повідомленням, наступним етапом буде розгляд списку Радою національної безпеки та оборони України та президентом.
«Запровадження персональних спеціальних економічних санкцій до осіб, причетних до незаконних розкопок та досліджень у Криму унеможливлює в’їзд фізичних осіб зі санкційного списку на територію України та забирає можливість розпоряджатися своїм майном в Україні», – пояснили в уряді.
Повідомляється, що пропозиції до санкційного списку підготували Міністерсто культури та інформаційної політики та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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