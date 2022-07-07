Уряд не планує підвищувати ціну за електроенергію для населення – Шмигаль

Уряд не планує наразі підвищення тарифів на електроенергію для населення, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається», – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання уряд затвердив постанову про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії, які її зараз експортують в Європейський союз.

«Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, аби тарифи для українців залишалися стабільними», – сказав Шмигаль.

У травні уряд схвалив законопроєкти, які пропонують ввести на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду, а також на газ та його розподіл для усіх категорій споживачів.