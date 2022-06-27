Тарифи на газ і гарячу воду не зростатимуть, хоча зима «буде надскладною» – міністр Чернишов

Тарифи на централізоване газопостачання та постачання гарячої води не будуть зростати під час наступного опалювального сезону, хоча зима «буде надскладною в нашій історії». Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону 27 червня заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

«Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи будуть стабільними. Те, що стосується індивідуального опалення, то насправді ціни подекуди будуть зростати. Разом з органами місцевого самоврядування, місцевими громадами ми розглядаємо підтримуючі заходи, щоб не полишити українців один на один із цією проблемою і щоб було в хатах тепло», – наголосив міністр.

За його словами, внаслідок російських ракетних обстрілів в Україні наразі пошкоджена або зруйнована 331 котельня, а три підприємства «Теплокомуненерго» зруйновані.

«Ми маємо це відновити до початку сезону і налаштовані це зробити. Подекуди роботи вже розпочаті. Впевнений, що ми впораємось із цим викликом і будемо готові розпочати опалювальний сезон тоді, коли потрібно», – зазначив Чернишов.

18 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що інфраструктурні збитки від російської агресії сягнули 104 мільярдів доларів. За даними голови уряду, міжнародні експерти та Європейська комісія оцінюють загальну вартість відбудови у 500-600 мільярдів євро.