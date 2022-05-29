В ОП пропонують «заморозити» ціну на газ для населення, доки триває війна

На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізується і буде запропоновано на розгляд ВРУ. Основна мета законопроєкту, який зараз розробляється, – збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення щонайменше на час війни» – йдеться у повідомленні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Від початку масштабної війни на території України була пошкоджена низка газогонів. Низка населених пунктів у країні нині перебуває без газопостачання, ремонт яких наразі неможливий через обстріли, що тривають.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.