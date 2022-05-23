На Донбасі зупинене газопостачання через обстріли військ РФ – оператор

Газопостачання Донецької та Луганської областей зупинене через пошкоджений у понеділок обстрілами російських військ магістральний газопровід, повідомив «Оператор ГТС України».

За даними компанії, цим газопроводом транспортували газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей, з 14:00 подання природного газу до цієї ділянки ГТС припинено.

«Виконання відновлювальних робіт та відновлення транспортування газу неможливі через активні бойові дії. Альтернативні варіанти транспортування газу до регіонів відсутні через несанкціоноване втручання у роботу ГТС на території, окупованій російськими військами», – йдеться в повідомленні.

За першої ж нагоди у компанії обіцяють розпочати відновлення пошкодженої газотранспортної інфраструктури.

«Для того, щоб убезпечити себе, споживачам Донецької та Луганської областей необхідно керуватися рекомендаціями регіональних операторів розподільчих мереж», – йдеться в повідомленні.

16 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах міст та частині сіл Луганської області. За словами Гайдая, на території окупованої Луганщини – у Новопскові – зафіксовано, «що росіяни крадуть газ». Фахівці ОГТСУ 11 травня зафіксували там перекриття кранів у районі компресорної станції на магістральному газопроводі, який транспортував газ на територію Донецької та Луганської областей.