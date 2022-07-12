Уряд ускладнить отримання громадянства: Шмигаль анонсує іспит із історії України та основ Конституції

Кабінет міністрів України підготує законопроєкти щодо запровадження іспиту для отримання громадянства України, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 12 липня.

За його словами, таке доручення уряд отримав від президента Володимира Зеленського під час засідання у вівторок.

«Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд Уряду відповідні проєкти законів. Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України», – заявив Шмигаль у своєму Телеграмі.

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Він назвав українське громадянство «привілеєм» і додав, що ті, хто на нього претендують, мають знати «основоположні засади» України.

11 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для всіх громадян України. Міністерство закордонних справ України назвало цей крок «черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України».