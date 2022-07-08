«Заручники окупації». Чому пенсіонери на півдні змушені отримувати російські виплати?

Пенсії усім пенсіонерам нараховуються, запевняє українська влада. Але як їх отримати громадянам, які потрапили під російську окупацію? Чи отримують жителі окупованої частини півдня українські пенсійні виплати? Які пенсії обіцяють виплачувати російські окупаційні сили? Чи є відповідальність за отримання російських пенсій жителями окупованих територій, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

З 1-го липня на території окупованої частини Херсонської області припинила роботу Укрпошта. Наразі в області працює 14 відділень «ПриватБанку», повідомляють місцеві ЗМІ.

Виконувачка обов’язків начальника Головного управління пенсійного фонду України в Херсонській області Людмила Тарнавська зазначила , що пенсіонерів, які отримували виплати через Укрпошту на Херсонщині – 70 тисяч.

, що пенсіонерів, які отримували виплати через Укрпошту на Херсонщині – 70 тисяч. Нещодавно голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив , що зараз завести готівку до окупованого регіону неможливо. За його словами, виплати в готівці буде призупинено, але коли область буде звільнена від російських військових, гроші видадуть у повному обсязі.

, що зараз завести готівку до окупованого регіону неможливо. За його словами, виплати в готівці буде призупинено, але коли область буде звільнена від російських військових, гроші видадуть у повному обсязі. Російські окупаційні сили на Херсонщині поширюють дезінформацію, що Україна нібито відмовилася від пенсійного забезпечення в регіоні, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він наголосив, що всі пенсії нараховуються, і будуть продовжувати нараховуватися.

Він наголосив, що всі пенсії нараховуються, і будуть продовжувати нараховуватися. Місцеві ЗМІ Херсонщини повідомляють, що російські окупаційні сили продовжують закликати пенсіонерів переходити на отримання російських пенсій. Зокрема, про це розповідають жителі Нової Каховки, пише видання NovaKahovka.City.

За інформацією медіа, для переходу на російську пенсію треба змінити українське пенсійне посвідчення на російське. Також у такому випадку окупанти обіцяють пенсіонерам відразу видати російський паспорт.

«Береш паспорт РФ, отримуєш гроші»

Як пояснив «Новинам Приазовʼя» перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, всі нарахування Україна здійснює, але жителі окупованого регіону не можуть скористатися цими виплатами через заблоковану Росією банківську систему і зв’язок. В такий спосіб «окупанти змушують пенсіонерів переходити на виплати в рублях і отримувати російські паспорти», зазначає Соболевський.

Заблокована фактично банківська система України і з цією метою вони заблокували діяльність Укрпошти, яка до останнього виконувала свої обов'язки і допомагала сотням, тисячам наших пенсіонерів

«Насправді, сьогодні на Херсонщині дуже жахлива ситуація в гуманітарній сфері і окупаційна влада зробила все, щоб було якнайгірше. Заблокована фактично банківська система України і з цією метою вони заблокували діяльність Укрпошти, яка до останнього виконувала свої обов'язки і допомагала сотням, тисячам наших пенсіонерів і давала можливість їм отримувати готівку пенсії», – повідомив Соболевський.

Він наголосив, що звернення до окупантів за рублевими виплатами для багатьох є єдиною можливістю отримати хоч якісь кошти та назвав це «формою примусу».

Також Соболевський розповів, що для отримання виплат російські окупаційні сили вимагають від місцевих жителів надавати також повний пакет документів для видачі російського паспорта. Через складнощі з впровадженням російської банківської системи окупанти здійснюють виплати готівкою.

«Останні дні вони (окупанти – ред.) намагаються запустити свою банківську систему на території Херсонщини. Там у них великі проблеми, в тому числі і з кадрами. Тому що, наскільки мені відомо особисто, на сьогодні всі, хто працюють в цьому банку, це не є наші мешканці. Тобто, це все люди або з Криму, або з регіонів Росії, і вони навіть ходять в масках», – зазначив посадовець.

Він вважає, що окупаційні сили вчиняють такі дії для максимальної інтеграції окупованої частини Херсонщини до Росії.

Мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що деякі пенсіонери отримують виплати на банківські картки, але в торгових точок, де можна ними розрахуватися, в місті стає дедалі менше. Міський голова також зазначив, що всі пенсійні нарахування, які жителі зараз отримати не можуть, будуть зберігатися.

Пенсія буде перераховуватися на спеціальні рахунки в банку і буде там лежати до звернення самого пенсіонера

«За інформацією Укрпошти, вона (пенсія – ред.) буде перераховуватися на спеціальні рахунки в банку і буде там лежати до звернення самого пенсіонера. Але я так розумію, що механізм цей точно ще не прописаний», – повідомив «Новинам Приазовʼя» Яковлєв.

За його інформацією, частина пенсіонерів Скадовська звертається за отриманням російських виплат: «Вони називають це матеріальною допомогою в розмірі 10 тисяч рублів. Після проходження реєстрації, видають її готівкою в приміщенні адміністрації районної. Людей багато йде на отримання. Проходять якусь реєстрацію. Тобто вони передають паспортні дані, де вони проживають, хто вони, з ким проживають».

«Мета – порахувати пенсіонерів»

Мер Мелітополя Іван Федоров у своєму зверненні до жителів міста 5 липня також наголосив, що повідомлення російських окупаційних сил про нібито «припинення владою України виплат жителям окупованих територій», не відповідає дійсності. Мелітопольський мер назвав таку інформацію «шантажем окупантів».

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що в Бердянську, як і на інших окупованих територіях, існує проблема з готівковими гривнями. Втім, в деяких магазинах міста можна розрахуватися карткою через термінали, які підключені зараз через російський зв'язок.

«Готівки просто немає, бо перевести, зняти гроші з картки можна лише через всяких дільців, які беруть відсотки за це, від 10%», – каже Дудукалов.

Це було зроблено, в першу чергу, для того, щоб порахувати пенсіонерів хоча б приблизно і щоб якийсь був їхній облік на подальші дії. Чи то зібрати персональні дані для «референдуму»

Також він додав, що про організацію пенсійного забезпечення з боку російських окупаційних сил наразі не йдеться, вони надають виплати однакового розміру, які називають «допомогою». Заступник голови Бердянської районної ради зазначив, що пенсіонери стали «заручниками» окупаційного режиму.

«На мій погляд, це було зроблено, в першу чергу, для того, щоб порахувати пенсіонерів хоча б приблизно і щоб якийсь був їхній облік на подальші дії. Чи то зібрати персональні дані для «референдуму», чи для пенсій, чи для чогось ще. Тобто вони таким чином за гроші купують персональні дані людей іншими словами», – вважає Дудукалов.

Дані для «референдуму»?

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів «Новинам Приазовʼя», що представники російських окупаційних сил обіцяють місцевим пенсіонерам переглянути розмір виплат відповідно до їхнього стажу. Втім, за якими документами це буде зроблено, невідомо, оскільки більшість із них або знищена, або недоступна окупантам, зазначив політик.

Як почали виплачувати пенсії, почали зростати ціни у тих магазинах, на ринках, де вони існують. Цього не вистачає геть ні на що»

«Окупанти зараз проводять перепис пенсіонерів, частинно виплатили пенсії, як вони кажуть по 7 тисяч рублів на місяць. Водночас як почали виплачувати пенсії, почали зростати ціни у тих магазинах, на ринках, де вони існують. Цього не вистачає геть ні на що», – стверджує Андрющенко.

За його інформацією, курс рубля до гривні в Маріуполі постійно змінюється, співвідношення – 1 гривня – 1,5 рубля.

Радник мера Маріуполя зазначив, що, за його інформацією, ставлення окупантів до пенсіонерів є більш лояльним, ніж до інших громадян.

«Ставлення дуже погане до українців, як до людей 3-го сорту, як до обслуги, нічого хорошого там нема. До пенсіонерів окреме ставлення, наче вони не в чому не винні, вони теж постраждалі, така відокремлена каста пенсіонерів. До дітей ставляться теж більш-менш, не до підлітків, а до 10 років, до малих», – каже радник.

Він також повідомив, що частина пенсіонерів «принципово відмовляється отримувати російські виплати»: «Йдуть і дуже активно, але є такі, хто принципово не бере, може там 10% пенсіонерів».

Як поновити виплати?

Адвокатка Анна Рассамахіна пояснила «Новинам Приазовʼя», що жителі окупованої частини півдня, які переїхали на підконтрольну Україні територію, можуть поновити свої виплати, пройшовши ідентифікацію у відділенні пенсійного фонду за місцем проживання.

«Ну власне чинне законодавство передбачає такий порядок – переселенці приходять в пенсійний фонд за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи, там проводиться їхня ідентифікація і на підставі електронних реєстрів, поновлюється або призначається вперше пенсійні виплати», – повідомила Рассамахіна.

Адвокатка наголосила, що «жодної відповідальності за отримання російських пенсій жителі окупованих територій не несуть». В українському законодавстві немає таких норм, мало того, право на пенсійні та інші соціальні виплати закріплено в Конституції, зазначила Рассамахіна.