Шмигаль обговорив підтримку економіки України з європейським директором МВФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером на Міжнародній конференції з питань відновлення України в швейцарському Лугано (URC2022). Про це його пресслужба повідомила увечері 4 липня.

«Уряд України цінує внесок МВФ у підтримку економіки нашої країни під час війни. Підкреслив це на зустрічі з Альфредом Каммером під час URC2022. Роль МВФ у розробці Плану відновлення України надзвичайно важлива», – прокоментував Шмигаль.

Сам Каммер зазначив, що дискусія зі Шмигалем стосувалася потреб щодо відновлення та економічної політики.

«МВФ продовжить підтримувати Україну у тісній співпраці з іншими партнерами», – додав регіональний директор Фонду.

Раніше голова українського уряду заявив, що План відновлення України оцінюється наразі в 750 мільярдів доларів.

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Президент України Володимир Зеленський під час відеовиступу на конференції у швейцарському місті Лугано анонсував національний План відбудови України.

4–5 липня в швейцарському місті Лугано відбувається масштабна Міжнародна конференція з питань відновлення України.