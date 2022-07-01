Норвегія надасть Україні 1 мільярд євро допомоги – Стьоре

Норвегія надасть Україні пакет підтримки на 1 мільярд євро – про це прем’єр-міністр країни заявив під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві 1 липня.

За словами Стьоре, він приїхав до української столиці, аби висловити підтримку народу України.

«Норвегія передасть 1 мільярд євро до кінця цього року або на початку 2023 року на потреби людей», – заявив він.

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Як передає УНІАН, Зеленський подякував голові норвезького уряду за це рішення, так само як і за підтримку санкцій проти Росії.

Норвегія не є членом Євросоюзу, але входить до Європейської економічної зони і приєдналася до всіх шести пакетів санкцій, запроваджених проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.