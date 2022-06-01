Як «друг Криму» з Норвегії поплатився за підтримку Росії

У Норвегії ліворадикальна політична партія Rødt виключила зі своїх лав автора книги «Наш Крим» Хендріка Вебера, який впродовж останніх років підтримував російську анексію Криму та організовував поїздки іноземних громадян на Кримський півострів. Незважаючи на публічний скандал, Вебер стверджує, що виключення з партії не вплинуло на його погляди на анексію Криму, а у своїх висловлюваннях він багато в чому повторює тези, які звучать із Кремля. Що говорять про заяви Вебера в партії Rødt і як у Норвегії реагують на російське вторгнення в Україну – читайте у матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Хендрік Вебер донедавна був представником партії Rødt у раді муніципалітету Альвер, розташованого в Нордхордланді – одному із західних районів Норвегії. Після 2014 року Вебер неодноразово приїжджав до анексованого Росією Криму та підконтрольних російським силам регіонів Донбасу.

Підконтрольна Росії влада Криму згадувала Вебера як одного з учасників «Асоціації друзів Криму». Він також керував організацією «Народна дипломатія – Норвегія», яка організовувала поїздки іноземців на Кримський півострів, та написав книгу «Наш Крим: державний переворот чи демократичне рішення?». Докладно про діяльність Вебера в анексованому Криму та його зв’язки з Росією Крим.Реалії розповідали у розслідуванні «Візовий скандал та «тест на демократію».

Наприкінці січня 2022 року, незадовго до російського повномасштабного вторгнення в Україну, Хендрік Вебер повідомив у фейсбуці, що його книга про анексію Криму була перекладена англійською мовою, та проілюстрував цю інформацію фотографією, на якій прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова підписує його книгу.

А 21 лютого, напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну, Вебер на своїй сторінці у фейсбуці привітав угруповання «ДНР» та «ЛНР» із «визнанням Російською Федерацією».

Ці публічні заяви, що перегукуються із заявами Кремля, спричинили серйозні наслідки. Вебером зацікавилися норвезькі ЗМІ. Зокрема, один із найбільших норвезьких таблоїдів Dagbladet, що має близько 1 мільйона 400 тисяч передплатників, опублікував статтю під заголовком «Роль норвежця з-поміж наближених до Путіна», в якій приділив велику увагу «кримській» діяльності Вебера.

«Його виключили із партії»

Не забарилася і реакція партії, яку Хендрік Вебер представляв у раді муніципалітету Альвер, – вона публічно відхрестилася від Вебера та його заяв.

У коментарі Крим.Реалії прессекретар партії Rødt Марен Ньос Курдел (Maren Njøs Kurdøl) повідомила, що Хендрік Вебер «вже не є членом партії Rødt».

Його виключили з партії через те, що він говорив та робив щодо ситуації в Україні. Партія Rødt жодною мірою не погоджується з його думкою, ми рішуче засуджуємо російське вторгнення

«Його виключили з партії через те, що він говорив та робив щодо ситуації в Україні. Партія Rødt жодною мірою не погоджується з його думкою, ми рішуче засуджуємо російське вторгнення. У Норвегії Rødt домагався посилення санкцій проти Росії, і ми хочемо, щоб Норвегія вимагала міжнародного судового процесу над Володимиром Путіним, щоб він міг бути засуджений міжнародним кримінальним судом», – повідомила прессекретар партії.

Вона додала, що партія солідарна з українським народом: «Ми сподіваємось на вільну та мирну Україну, якнайшвидше».

Чий Крим?

Хендрік Вебер підтвердив Крим.Реалії, що він вже не є членом партії Rødt. Однак, як випливає з його відповідей редакції, він не переглянув своїх переконань щодо російської анексії Криму, яку більшість країн світу, враховуючи Норвегію, визнали незаконною.



Відповідаючи на запитання Крим.Реалії: «Що ви думаєте про політику президента Росії Володимира Путіна в Україні та Криму?», Хендрік Вебер заявив, що він «не підтримує російську «спецоперацію», яка розпочалася 24 лютого». Примітно, що, відповідаючи на запитання, Вебер використав формулювання «Russian special operation» – саме так повномасштабне вторгнення російських військ в Україну називають уряд Росії та російські ЗМІ.

При цьому Вебер додав: «На жаль, «громадянська війна» в Україні почалася ще в 2014 році», знову вживши одну з тез, яка повторює заяви Кремля.

Думка Вебера про санкції, які запровадила проти Росії низка країн Заходу через анексію Криму та війну в Україні, також перегукується із заявами офіційної Москви: за його словами, «санкції проти Росії не вирішать конфлікту. Тільки дипломатія допоможе встановити мир. І США, і Євросоюз мають це зрозуміти».

Щодо анексії Криму Вебер, який у минулі роки організовував поїздки іноземців на Кримський півострів (Україна називає ці поїздки незаконними, а посольства європейських країн не рекомендують своїм громадянам відвідувати Крим), стверджує, що не змінив своєї думки.

Відповідаючи на запитання: «Ви досі вважаєте, що Крим у складі Росії?», Хендрік Вебер заявив: «Так. Крим входить до складу Російської Федерації».

«Не людина Путіна у Норвегії»

Незважаючи на виключення з партії та скандальні публікації у норвезьких ЗМІ, Хедрік Вебер продовжує пропагувати співпрацю з Росією. На його сайті Hendrik Weber повідомляється, що «наразі Росія є країною, що дуже динамічно розвивається, з широким спектром інвестиційних можливостей».

Майбутнім інвесторам пропонують розвивати свій бізнес «у регіонах Росії, що швидко розвиваються», і обіцяють «можливість почуватися в безпеці на кожному етапі бізнесу».

Я – не людина Путіна в Норвегії і не російський агент

Сайт Хендріка Вебера проілюстрований картою Росії, що включає анексований Кримський півострів. В окремому розділі сайту широко представлені його книги про російську анексію Криму та окупацію окремих районів Донбасу.

Проте Хендрік Вебер не вважає, що його дії можна розцінити як підтримку російської політики та військового вторгнення в Україну. Він називає «безглуздою» публікацію в норвезькому виданні, в якій йому відвели місце «серед наближених Путіна».

«Я – не людина Путіна в Норвегії і не російський агент», – заявив Хендрік Вебер Крим.Реалії.

«Росія має припинити війну в Україні»

У Посольстві Норвегії у Швеції повідомили Крим.Реалії, що «не можуть коментувати різні заяви норвезьких громадян». Водночас посол Норвегії в Україні Ерік Сведал підкреслив, що Норвегія «рішуче засуджує напад Росії на Україну».

Росія має припинити війну в Україні та негайно вивести всі війська

«Російська агресія є явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Норвегія також засуджує Білорусь за допомогу російській агресії. Росія має припинити війну в Україні та негайно вивести всі війська. Вторгнення є явним та неприйнятним порушенням міжнародного права. Це грубе порушення фундаментальних правил міжнародних відносин та поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав-членів ООН», – повідомив Крим.Реалії Ерік Сведал.



Він зазначив, що «з моменту незаконної російської окупації Криму та дестабілізації східної України Норвегія разом із ЄС, США та іншими країнами-однодумцями реагувала на порушення Росією міжнародного права».