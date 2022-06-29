Норвегія відмовилася пропустити російські вантажі на Шпіцберген

Міністерство закордонних справ Норвегії відхилило запит російського підприємства «Арктиквугілля», яке попросило дозволу перевезти російські вантажі на Шпіцберген, повідомив телеканал NRK.

На прикордонній станції Стурскуг було зупинено 20 тонн російських товарів, які вирушили до російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені. За даними телеканалу, «Арктиквугілля» і посольство Росії відправили листа в МЗС Норвегії з проханням зробити виняток із санкцій. Однак у відомстві заявили, що у Баренцбурзі діють ті самі закони, що й на всій території Шпіцбергена.

Віцеспікер Ради федерації РФ Костянтин Косачов заявив у своєму телеграм-каналі, що непропущені вантажі – це продовольчі товари для російських шахтарів, які працюють у Баренцбурзі. Косачов охарактеризував те, що відбулося як порушення положень Паризького договору про правовий статус арктичної території.

Норвегія не є членом Євросоюзу, але входить до Європейської економічної зони і приєдналася до всіх шести пакетів санкцій, запроваджених проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше Литва припинила залізничний транзит вантажів, які потрапили під санкції Євросоюзу, з основної території Росії до Калінінградської області. Під заборону ЄС потрапило майже 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії.

На початку червня Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, розширив список осіб і організацій, на яких поширюються експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення. Крім того, розширено перелік товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектору оборони і безпеки Росії. До нього увійшли 80 хімікатів, які можуть бути використані для хімічної зброї.