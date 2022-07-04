Конференція в Лугано: Україна представить масштабний план відбудови

4–5 липня в швейцарському місті Лугано запланована масштабна Міжнародна конференція з питань відновлення України. В конференції планують взяти участь представники 40 країн та 18 організацій, повідомляють ЗМІ. Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь у події, а президент України Володимир Зеленський, як очікується, звернеться до учасників через відеозв'язок.

Проведення цієї конференції було заплановане ще до повномасштабного вторгнення Росії і вона мала розглядати прогрес у реформуванні в Україні. Тепер учасники зосередяться на планах повоєнної відбудови. Конференція, сподіваються організатори, має стати поштовхом створення міжнародної платформи з відбудови України.

Конференція забезпечить Україні провідну роль у відбудові держави. Україна також візьме на себе зобов'язаня продовжити долати корупцію, повідомляє SwissInfo з посиланням на статтю в NZZ am Sonntag.

Україна представить план відбудови «Україна-24», окремі засідання стосуватимуться також боротьби з корупцією та реформи самоврядування, йдеться на сайті конференції.

Для відбудови України знадобляться «колосальні інвестиції», заявив 1 липня український президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він вказав, що Україна активно готується до конференції.

Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України

«Активно готуємось до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни, відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції й, звичайно, реформи», – зазначив він.

Інвестувати у відбудову України закликав західні компанії голова Американської торгової палати в Україні Енді Гундер.

Він назвав потреби у відбудові «масштабними» і заявив, що «міста, такі як Маріуполь, Сєвєродонецьк та інші практично зруйновано». Гундер переконаний – у відбудові високий попит буде «на все, що пов'язано з відбудовою: скло, цегла, цемент, будь-які будівельні матеріали... відбудова доріг, мостів, тунелів, буде багато потреб».

У квітні Світовий банк оцінював шкоду від руйнування будівель та інфраструктури в Україні, через війну, у 60 мільярдів доларів.