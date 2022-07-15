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До Ради надійшла заява міністерки Лазебної про відставку – Мельничук

Напередодні ЗМІ повідомляли про можливі перестановки в уряді і ймовірну відставку Марини Лазебної

До Верховної Ради надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністерки соціальної політики України.

«До Верховної Ради надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади міністра соціальної політики України», – написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

Сама Марна Лазебна наразі про це не повідомляє.

Напередодні видання РБК-Україна з посиланням на своє джерело повідомило, що в уряді найближчим часом можуть відбутися деякі перестановки – міністр соціальної політики Марина Лазебна може покинути свою посаду. Причина її відставки не називалася.

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