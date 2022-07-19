Кадрові ротації в СБУ: Веніславський допускає відкриття кримінальних проваджень після службових перевірок

Народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони й розвідки, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський допускає, що після проведення службових перевірок щодо деяких співробітників СБУ можуть бути порушені кримінальні провадження.



«Безперечно, після проведення всієї перевірки, службового розслідування велика ймовірність, що ціла низка інших кадрових рішень, які будуть цими днями ухвалені на найвищому рівні, напевно, будуть мати якесь продовження у вигляді кримінальних проваджень. Щодо діяльності окремих керівників, у тому числі й окремих регіональних управлінь з півдня України, дуже багато питань, і не на всі ми отримуємо ту відповідь, яка задовольняла б з точки зору аргументації, обставин», – сказав Веніславський в ефірі національного телемарафону.



Він очікує, що результати службової перевірки, «можливо, досудового розслідування» будуть оприлюдненні найближчим часом.



«На даний момент до окремих підрозділів СБУ, в тому числі регіональних управлінь, було багато претензій і в членів комітету. Ми заслуховували керівництво СБУ на засіданні комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони й розвідки. Ті питання, які народні депутати ставили щодо подій перших днів війни і за чотири місяці війни не завжди відповіді були такими, які б задовольняли депутатів. За тими фактами, які стали підставою для усунення голови СБУ від посади йде перевірка – передчасно коментувати до появи результатів», – сказав він.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової та усунув з посади голову СБУ Івана Баканова.

Станом на 17 липня, за даними Володимира Зеленського, зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти України, зазначив президент.

19 липня Верховна Рада підтримала подання президента щодо звільнення Івана Баканова з посади глави СБУ.

Також 19 липня Володимир Зеленський звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка, а також керівників управлінь СБУ у Сумській, Житомирській, Дніпропетровській, Закарпатській, Полтавській областях.