Рада на найближчому засіданні розгляне призначення нової міністерки соцполітики – спікер

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент на найближчому пленарному засіданні розгляне питання про призначення Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.

«За пропозицією депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністеркою соціальної політики України. На найближчому засіданні питання буде розглянуто», – написав спікер у фейсбуці 18 липня.

Перед цим про те, що Шмигаль передав до парламенту подання про призначення Жолнович міністеркою соцполітики, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Наразі Оксана Жолнович керує департаментом соціальної політики й охорони здоров’я Офісу президента.

18 липня Верховна Рада погодила «відставку за власним бажанням» міністерки соціальної політики Марини Лазебної, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Заява Марини Лазебної про відставку з посади міністерки соціальної політики України надійшла до Верховної Ради 15 липня.

Лазебна очолила Міністерство соціальної політики 4 березня 2020 року.