НАБУ і САП повідомили про підозру 8 людям у привласненні майже 13 млрд гривень «Укрнафти»

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру в заволодінні майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 мільярдів гривень – про це відомства повідомили 2 вересня.

Повідомлення про підозру отримали:

колишній голова правління «Укрнафти»

колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки «Укрнафти»

колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ «Укрнафти»

колишні директори п’яти комерційних підприємств, одного з них затримали

За даними слідства, службовці п’яти компаній за змовою з посадовцями «Укрнафти» із березня по серпень 2015 року поставили на користь підприємств нафту на понад 10 мільярдів гривень без попередньої оплати.

«Також встановлено, що службовими особами ПАТ «Укрнафта» у липні 2015 року із комерційним підприємством укладено 52 договори на постачання нафтопродуктів на суму понад 2,5 млрд гривень на користь ПАТ «Укрнафта», яким у свою чергу авансом здійснено оплату у повному обсязі. Однак у подальшому ПАТ «Укрнафта» укладено додаткові угоди по відтермінування термінів поставки нафтопродуктів до кінця 2018 року, які у підсумку комерційне підприємство так і не поставило», – йдеться в повідомленні САП.

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У прокуратурі додають, що посадовці заволоділи сплаченим авансом і перерахували їх згодом на рахунки компаній-нерезидентів.

«Укрнафта» – публічна компанія, більше ніж половина акцій якої належать державній компанії «Нафтогаз».

Справу відкрили за статтею про «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах». Кваліфікація передбачає він семи до 12 років ув’язнення із тимчасовою забороною на певні посади і види діяльності та конфіскацією майна.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних і нагадують, що фігурант справи вважається невинуватою до обвинувального вироку суду.