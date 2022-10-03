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Ґроссі заявив про звільнення з російського полону гендиректора ЗАЕС Мурашова

Рафаель Ґроссі привітав звільнення Ігоря Мурашова

Генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова звільнили з російського полону, заявив очільник Міжнародного агентства з питань атомної енергії Рафаель Ґроссі.

«Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції. Я отримав підтвердження, що пан Мурашов безпечно повернувся до своєї родини», – заявив Ґроссі в своєму твітері.

Водночас українська національна компанія «Енергоатом» наразі не повідомляла про це звільнення.

Державна компанія «Енергоатом» 1 жовтня повідомила, що російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

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