Російські військові викрали гендиректора Запорізької АЕС – «Енергоатом»

Російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова, повідомила державна компанія «Енергоатом» із посиланням на президента Петра Котіна.

За його словами, це сталося близько 16 години 30 вересня – російський патруль затримав Мурашова дорогою від станції до Енергодару.

«Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі», – заявив Котін.

Він вказав на те, що генеральний директор несе «головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку» ЗАЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації станції.

Котін висловив вимогу до російських військових «припинити акти ядерного тероризму щодо керівництва та персоналу ЗАЕС, негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов’язків».

Окремо очільник «Енергоатому» звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі та очільника Всесвітньої асоціації організації, які експлуатують АЕС, Тома Мітчелла. Він закликав їх задіяти всі можливі заходи для звільнення Ігоря Мурашова з полону.

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4 березня російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Армія РФ періодично обстрілює атомну станцію та територію біля неї.

17 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що на окупованій ЗАЕС перебуває 500 російських військових та військова техніка.

Періодично через обстріли атомні енергоблоки на деякий час відключаються від енергосистеми України і тимчасово працюють на резервному пальному. Фахівці з радіаційної безпеки неодноразово заявляли, що в разі аварії на ЗАЕС наслідки можуть бути катастрофічними.