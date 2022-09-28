Зеленський поговорив з Ердоганом про обмін, ЗАЕС та псевдореферендуми Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо нещодавнього обміну військовополоненими, ситуації навколо Запорізької АЕС та проведення Росією так званих референдумів на окупованих територіях України.

«Президент Ердоган наголосив, що проведення односторонніх референдумів у регіонах України, які перебувають під контролем Росії, підірве зусилля, спрямовані на пожвавлення дипломатичного процесу, додавши, що Туреччина готова надавати всебічну підтримку для врегулювання війни шляхом мирних переговорів», – зазначає пресслужба президента Туреччини.

Українська сторона про подробиці цієї телефонної розмови поки що не повідомляла.

Раніше президент Туреччини заявляв, що Росія прагне якнайшвидше завершити війну в Україні. Такий висновок Ердоган, за його ж словами, після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним в Узбекистані.

27 вересня завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії на окупованих російськими військами територіях України. Російські окупаційні сили заявили, що на окупованій території Донецької області за її входження до складу РФ нібито «проголосували» 99,23 % від тих, хто прийшов на виборчі дільниці, у Луганській – 98,42 %, у Запорізькій – 93,11 %, у Херсонській - 87,05%.

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Ці так звані референдуми багатьма країнами світу, як і Україною, вже визнані нелегітимними і такими, що не мають жодної сили. Україна, США та інші країни називають ці заходи фіктивними референдумами, проведеними під дулами автоматів.

Країни Заходу заявили, що запровадять проти Росії нові санкції. Велика Британія вже запровадила санкції проти 92 осіб та організацій із Росії через факт проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.