МЗС вручило послу Туреччини ноту через дані про прохід Босфором російського судна з системами С-300

Міністерство закордонних справ України запросило посла Туреччини Ягмура Ахмета Гюльдере через інформацію про те, що російське судно, завантажене реактивними системами залпового вогню, пройшло протокою Босфор. Про це відомство повідомило 29 серпня.

«Заступник міністра Микола Точицький висловив послу Туреччини занепокоєння української сторони у зв’язку з наявною інформацією щодо перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном «Sparta II» з Сирії до Росії через протоку Босфор ракетних систем С-300ПМУ-2. Посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України з порушеного питання», – йдеться в повідомленні.

Точицький, зокрема, вказав на те, що вказане судно підпадає під визначення військового корабля, згідно з Конвенцією про режим проток 1936 року. Він звернувся до турецької сторони із запитом на офіційну інформацію щодо вантажу, який був на борту Sparta II.

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«Заступник міністра висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі послідовної позиції Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», – додають у відомстві.

Турецька сторона наразі не коментувала ситуацію.

Днями у Військово-морських силах Збройних сил України повідомили, що в Чорному і Середземному морях станом на 26 серпня чергують вісім російських носіїв крилатих ракет «Калібр».