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Вісім російських носіїв крилатих ракет чергують у Чорному і Середземному морях – ВМС ЗСУ

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 18 ракет» (фото ілюстративне)

У Чорному і Середземному морях станом на 26 серпня чергують вісім російських носіїв крилатих ракет «Калібр», повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 18 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів; в Середземному морі – п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ВМС, за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 28 суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 19 суден, з них два судна рухалися з протоки Босфор.

«Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС повідомляли про дев’ять російських носіїв крилатих ракет «Калібр» у Чорному і Середземному морях.

У вечірньому зверенні 22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається вже до 3,5 тисяч.

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