Туреччина звинувачує Грецію в переслідуванні турецьких літаків над Середземним морем

Туреччина звинуватила іншого члена НАТО і запеклого опонента Грецію у застосуванні російської системи протиповітряної оборони проти турецьких літаків у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем.

Як заявив міністр оборони Туреччини 29 серпня, інцидент стався 23 серпня, коли грецька ракетна система С-300 на острові Крит націлилася на турецькі літаки F-16, що летіли на висоті 10 000 футів поблизу Родосу.

Турецькі чиновники заявили, що радіолокаційні блокування вважаються ворожим актом згідно з правилами ведення бойових дій НАТО.

Міністерство оборони Греції наразі не коментувало ситуацію. Водночас грецьке державне телебачення Ert з посиланням на неназване джерело в міністерстві заперечило звинувачення Анкари.

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Ця заява є останньою в низці звинувачень Туреччини в тому, що Греція нібито націлювала свої літаки над східним Середземним і Егейським морями.

Хоча обидві країни є членами НАТО, між двома сусідами є давні суперечки на морі та в повітрі, які часом ледь не призводили до збройного конфлікту.

Греція звинувачує Туреччину в польотах над грецькими островами. Туреччина, своєю чергою, звинувачує Грецію в розміщенні військ на островах в Егейському морі в порушення мирних договорів, підписаних після Першої та Другої світових воєн.