В «Енергоатомі» спростували інформацію про буцімто пожежу на енергоблоці Запорізької АЕС

У НАЕК «Енергоатом» спростували інформацію про нібито пожежу на одному з енергоблоців Запорізької АЕС.

«Станом на 15:40 29 вересня на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь. У Telegram-каналах поширюється недостовірна інформація про пожежу на другому енергоблоці ЗАЕС. Офіційно інформуємо, що це не відповідає дійсності», – заявили в «Енергоатомі».

Компанія припускає, що зазначена недостовірна інформація з’явилась внаслідок короткого замикання одного з трансформаторів, що супроводжувалось певним задимленням.

«Периметр навколо ЗАЕС – замінований російськими військовими, які перебувають на станції. Вже було шість випадків, коли ці міни вибухали через диких кабанів, собак, лисиць. Сьогодні на периметрі стався черговий вибух – на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблоку №6. Внаслідок вибуху лінію пошкодило, через стрибок напруги сталося коротке замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці №6 із незначним задимленням. З міркувань безпеки викликали пожежний розрахунок, але задіювати його не довелося, оскільки у тому не було необхідності», – повідомляють в «Енергоатомі».

У компанії наголошують, що наразі найбільш небезпечним є замінований військами РФ периметр станції та підходи і під’їзди до неї.

«Гарантувати повну безпеку ЗАЕС та навколо можна лише в один спосіб – створенням безпекової зони, деокупацією станції та поверненням її під контроль держави України», – йдеться у повідомленні.

4 березня російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Армія РФ періодично обстрілює атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ, сформована на прохання уряду України, відвідала Запорізьку АЕС. Гендиректор МАГАТЕ заявив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також було запропоновано Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

17 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що на окупованій ЗАЕС перебуває 500 російських військових та військова техніка.

Періодично через обстріли атомні енергоблоки на деякий час відключаються від енергосистеми України і тимчасово працюють на резервному пальному.

Фахівці з радіаційної безпеки неодноразово заявляли, що у разі аварії на ЗАЕС, наслідки можуть бути катастрофічними.