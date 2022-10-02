ISW: Росія, ймовірно, створює умови для взяття на себе юридичної відповідальності за ЗАЕС

Росія, ймовірно, встановлює умови для взяття на себе юридичної відповідальності за Запорізьку атомну електростанцію, заявляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

«30 вересня російська влада затримала гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Один із російських військових блогерів заявив, що затримання Мурашова не матиме відчутного впливу на роботу станції, оскільки енергоблоки вже зупинені, і заявив, що влада зараз проводить «рутинну» юридичну роботу з передачі контролю над станцією російській державній корпорації «Росатом» і створення нової юридичної особи для ЗАЕС», – йдеться у щоденному звіті ISW.

«Затримання Мурашова і «юридичний» процес передачі контролю над ЗАЕС «Росатому» є свідченням того, що російська влада, ймовірно, намагатиметься використати свій контроль над ЗАЕС для тиску на Міжнародне агентство з атомної енергії з метою легітимізації незаконної російської анексії окупованих територій України шляхом примусу до визнання контролю Росії над ЗАЕС», – додали дослідники.

Тим часом, Міжнародне агентство з атомної енергії закликало звільнити директора Запорізької АЕС.

Пізно ввечері 1 жовтня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі «висловив надію, що пан Мурашов безпечно і швидко повернеться до своєї сім’ї та зможе відновити свої важливі функції на заводі», йдеться в повідомленні агентства в твітері.

Затримання Мурашова мало «дуже значний вплив» на нього та стандарти ядерної безпеки, заявили в агентстві.

Державна компанія «Енергоатом» 1 жовтня повідомила, що російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Чому саме Мурашова затримали, незрозуміло. Російська влада затримання не коментувала.

АЕС і прилегла територія контролюються російськими військами з березня, тоді як український персонал продовжує працювати на станції.

Її останній реактор зупинили у вересні через обстріл поблизу.

Київ і МАГАТЕ попереджають про можливість екологічної катастрофи через бойові дії біля АЕС.

Росія відкинула заклики створити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції.