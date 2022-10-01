МЗС і МАГАТЕ відреагували на затримання російськими військовими гендиректора Запорізької АЕС

Міністерство закордонних справ засудило затримання російськими окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

«Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити Генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та Групу Семи також вжити рішучих заходів з цією метою», – йдеться в коментарі МЗС.

Відомство також вказало на важливість мобілізації зусиль для демілітаризації та звільнення ЗАЕС.

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«Очікуємо посилення тиску на державу-агресора з метою припинення обстрілів російськими окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, недопущення тиску і репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин», – додають у міністерстві.

Міжнародне агентство з питань атомної енергії прокоментувало ситуацію для інформаційного агентства Reuters.

«Ми зв’язалися з російською владою і спрямували запит щодо роз’яснень», – заявили в МАГАТЕ.

Водночас пресслужба установи не реагувала на ситуацію публічно.

Державна компанія «Енергоатом» 1 жовтня повідомила, що російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.