Лиман і не тільки: про що свідчить звільнення ЗСУ територій, які Путін оголосив «анексованими»

ЗСУ звільнили Лиман на Донеччині

Російським військам довелося відступити через загрозу оточення. Після Лиману українські сили націлені на звільнення Луганської області – попереду Сватове та Кремінна.

Столтенберг: ЗСУ здатні витіснити російську армію

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: звільнення Лиману показало, що українські збройні сили здатні ефективно протистояти російській армії та відтіснити її.

Успіх на Півдні

Президент Зеленський підтвердив звільнення двох населених пунктів на Херсонщині – Архангельського та Миролюбівки.

У соцмережах повідомляють про звільнення ще низки сіл на Херсонщині.

Міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв'ю СNN заявив, що в Херсонській області Україна досягає прогресу.

Суперторпеда «Посейдон» із ядерним зарядом

Розвідка НАТО попередила союзників про можливе випробування Росією суперторпеди «Посейдон», оснащеної ядерним зарядом. Цю торпеду називають «зброєю Апокаліпсису».

Тим часом керівник Чечні Кадиров закликає застосувати проти України тактичну ядерну зброю. Аналітики ж американського Інститут вивчення війни вважають, що Росія навдряд чи зможе ефективно використати ядерну зброю на полі бою.

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