Держдума Росії ратифікувала документи про анексію окупованих територій України

Депутати Державної думи Росії на позаплановому пленарному засіданні 3 жовтня ратифікували документи про анексію Росією Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської та частини Миколаївської областей України, передає російська служба Радіо Свобода.

Для цього ухвалили чотири конституційні закони. Тепер їх має схвалити Рада Федерації та підписати президент Володимир Путін.

Депутати Держдуми зустріли підписання документів бурхливою овацією, повідомляють російські державні канали. Список тих, хто голосував, на момент публікації новини не розкритий.

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Згідно з документами, Донецька та Луганська області України «прийняті до складу Росії як Донецька та Луганська народна республіка, в адміністративних межах 2014 року». Водночас межі Херсонської та Запорізької областей, які є частково окупованими, у документах не визначені. Частину Миколаївської області, яку окупували російські війська, анексовано у складі Херсонської.

До 1 червня 2023 року в цих окупованих регіонах Москва планує створити підрозділи органів влади.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

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Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

Наступного дня після підписання договорів у Кремлі Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області і, за словами президента, продовжує наступ.