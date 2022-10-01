Туреччина засудила спроби Росії анексувати окуповані території України

Туреччина приєдналася до міжнародної критики спроби Росії незаконно анексувати ще окупованих чотири українські регіони. Про це заявило Міністерство закордонних справ Туреччини 1 жовтня.

Відомство назвало кроки Москви «серйозним порушенням» міжнародного права, зазначивши, що Анкара також відмовилася визнати незаконне захоплення Росією українського Криму в 2014 році.

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«Ми знову заявляємо про нашу підтримку вирішення цієї війни, гострота якої продовжує зростати, на основі справедливого миру, якого буде досягнуто шляхом переговорів», – йдеться в заяві турецького МЗС.

30 вересня президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ. Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.