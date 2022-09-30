У Нью-Йорку фасад консульства РФ облили червоною фарбою

У Нью-Йорку невідомі облили фасад консульства РФ червоною фарбою. Як передає The New York Times, інцидент стався у п’ятницю – до того, як президент Росії Володимир Путін виступив із заявами щодо анексії територій України.

Російська агенція «РИА Новости» повідомляє, що фасад пошкодили близько першої години ночі фарбою з пульверизатора. Повідомляється, що до події причетні двоє невідомих – один оббризкував будівлю фарбою, інший – фільмував це на камеру.

У дипмісії агенству сказали, що «збитки досить серйозні», скільки часу і коштів знадобиться на відновлення – поки не знають.

Нині диппредставництва РФ по всьому світу стають місцями, поблизу яких українська і світова спільнота проводить акції проти російської агресії щодо України.