Росія вимагає вибачень від Польщі через облитого фарбою посла у Варшаві

Росія вимагає вибачень від Польщі через свого облитого червоною фарбою посла Сєргєя Андрєєва.

Для цього Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Польщі Кшиштофа Краєвського.

«Краєвському заявлено, що російська сторона очікує офіційних вибачень від керівництва Польщі у зв'язку з подією та вимагає забезпечити безпеку посла Росії та всіх співробітників російських закордонних установ у Польщі», – йдеться у заяві МЗС Росії.

Росія звинувачує Польщу у порушенні положень Віденської конвенції про дипломатичні відносити через те, що у Варшаві не змогли забезпечити недоторканність російських дипломатів.

Як заявляють у МЗС РФ, Росія ухвалюватиме подальші рішення, залежно від реакції Варшави на вимоги.

9 травня у Варшаві російського посла Сергія Андрєєва облили червоною фарбою під час церемонії покладання вінка на цвинтарі, де поховані солдати Червоної армії.

Опубліковане відео, на якому посла і осіб, які його супроводжували, оточують люди з українськими прапорами, що скандують «Фашисти».

Сам посол після інциденту заявив, що серйозно не постраждав. За його словами, посольство заявить протест.

Польща займає жорстку позицію щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну. До країни після початку масштабної війни прибули понад три мільйони українських біженців.