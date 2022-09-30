Чехія засудила спроби РФ анексувати українські території

Чехія засудила спробу Росії анексувати українські території, вчергове наголосивши на повній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів.

«Ми рішуче закликаємо Російську Федерацію негайно закінчити війну і вивести свої війська з території України», – йдеться у заяві МЗС Чехії.

Так зване голосування на псевдореферендумі у чеському зовнішньополітичному відомстві назвали «пародією на можливість вільно демонструвати справжнє волевиявлення» в умовах залякування, катувань і вбивств.

Чехія підтвердила, що виступає за спеціальний трибунал щодо представників РФ, відповідальних «за акт нічим не викликаної агресії щодо сусідньої країни з метою знищити її вільне існування».

МЗС вказує, що Чехія «всупереч погрозам Кремля, буде продовжувати надавати допомогу Україні та її громадянам у їхній «боротьбі проти російської агресії та в битві за звільнення всіх окупованих територій».

«Україна воює і за нас, за ті цінності, на яких стоїть наше суспільство», – вказує МЗС Чехії у заяві.

Також президент Чехії Мілош Земан засудив російську агресію проти України. Як зазначив у твітері речник президента Їржі Овчачек, «анексія українських територій не може бути і не буде визнана».

30 вересня президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ. Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.