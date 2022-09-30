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Чехія засудила спроби РФ анексувати українські території

МЗС вказує, що Чехія «всупереч погрозам Кремля, буде продовжувати надавати допомогу Україні та її громадянам»

Чехія засудила спробу Росії анексувати українські території, вчергове наголосивши на повній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів.

«Ми рішуче закликаємо Російську Федерацію негайно закінчити війну і вивести свої війська з території України», – йдеться у заяві МЗС Чехії.

Так зване голосування на псевдореферендумі у чеському зовнішньополітичному відомстві назвали «пародією на можливість вільно демонструвати справжнє волевиявлення» в умовах залякування, катувань і вбивств.

Чехія підтвердила, що виступає за спеціальний трибунал щодо представників РФ, відповідальних «за акт нічим не викликаної агресії щодо сусідньої країни з метою знищити її вільне існування».

МЗС вказує, що Чехія «всупереч погрозам Кремля, буде продовжувати надавати допомогу Україні та її громадянам у їхній «боротьбі проти російської агресії та в битві за звільнення всіх окупованих територій».

«Україна воює і за нас, за ті цінності, на яких стоїть наше суспільство», – вказує МЗС Чехії у заяві.

Також президент Чехії Мілош Земан засудив російську агресію проти України. Як зазначив у твітері речник президента Їржі Овчачек, «анексія українських територій не може бути і не буде визнана».

30 вересня президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ. Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

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