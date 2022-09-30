«Найсерйозніша ескалація з початку війни»: реакція світу на проголошену Путіним спробу анексії

Як відреагували на заяви Володимира Путіна про намір анексувати чотири українські області в ООН, ЄС, НАТО, G7, США?

ООН

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що дії Москви ставлять під загрозу перспективи досягнення миру і означають «небезпечну ескалацію».

«Будь-яке рішення про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме юридичної сили і заслуговує на осуд», – заявив генсек ООН.

Гутерріш наголосив, що так звані референдуми проводилися в умовах російської окупації та поза правовими та конституційними рамками України і міжнародного співтовариства.

Не матиме юридичної сили і заслуговує на осуд

«Будь-яке рішення Росії щодо продовження її дій ще більше поставить під загрозу перспективи миру, – сказав Гутерріш. – Це продовжить драматичні наслідки для світової економіки, особливо в країнах, що розвиваються, і обмежить нашу здатність надавати життєво важливу допомогу в Україну та за її межами».

Постпредство Росії при ООН звинуватило Гутерріша у порушенні Статуту організації.

«Ми висловлюємо жаль щодо заяви Генерального секретаря ООН, – йдеться у заяві російської місії. – Щодо ситуації навколо України, Генеральний секретар ООН послідовно демонструє такий самий вибірковий підхід, як і країни колективного Заходу, буквально ставлячи себе з ними в один ряд».

27 країн ЄС ніколи не визнають нову спробу анексії

Євросоюз засудив спробу анексії Росією українських територій, наголосив на її незаконності і закликав міжнародну спільноту «беззастережно відкинути цю незаконну анексію».

Лідери усіх країн Європейського Союзу у спільній заяві Європейської ради, опублікованій 30 вересня, заявили, що Росія ставить під загрозу глобальну безпеку, навмисне підриваючи заснований на правилах міжнародний порядок та грубо порушуючи фундаментальні права України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, основні засади, закріплені у Статуті ООН та міжнародному праві.

«Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо ні незаконні «референдуми», організовані Росією як привід для подальшого порушення незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, ні їхні сфальшовані та незаконні результати. Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати будь-якої юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ – це Україна. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації беззастережно відкинути цю незаконну анексію», – мовиться у заяві.

Євросоюз наголосив на своїй єдності і непохитності у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, а дії Кремля назвали брехливими.

«Україна здійснює своє законне право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль за своєю територією та має право на звільнення окупованих територій у межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ядерні погрози з боку Кремля, військова мобілізація та стратегія брехливого подання території України як території Росії та заяви про те, що війна зараз може відбуватися на території Росії, не похитнуть нашої рішучості. Ми посилимо наші обмежувальні заходи у відповідь на протиправні дії Росії. Вони ще більше посилять тиск на Росію, щоби вона припинила агресивну війну», – заявили лідери Євросоюзу.

Європейський Союз твердо підтримує Україну і продовжуватиме й надалі надавати усю необхідну допомогу.

Заява G7: ніколи не визнаємо

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» засудили проголошену Путіним анексію чотирьох українських регіонів.

Ніколи не визнаємо ні так звані анексії, ні фіктивні референдуми

У заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 30 вересня, представники G7 назвали оголошення з Кремля «новою найнижчою точкою» у зневазі з боку Росії міжнародного права, порушення нею суверенітету України, Статуту ООН та спільно узгоджених зобов'язань Гельсінських угод та Паризької хартії.

«Ми ніколи не визнаємо ні так звані анексії, ні фіктивні референдуми, які були проведені під дулами зброї. […] Ми закликаємо ширшу міжнародну спільноту відкинути жорстоку експансію Росії, її намагання заперечити існування України як незалежної держави», – йдеться у заяві глав МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Британії, США та Євросоюзу.

G7 обіцяє запровадити додаткові економічні санкції щодо усіх, хто причетних до цих порушень міжнародного права.

НАТО

Генеральний секретар НАТО Столтенберг назвав спробу анексії Росією нових територій України «повним порушенням міжнародного права».

«Це захоплення землі є незаконним і нелегітимним, – сказав він. – Ці землі – це Україна, так само, як Крим – це Україна».

На екстреному брифінгу Столтенберг назвав те, про що сьогодні оголосили в Кремлі, найбільшою «ескалацією з початку війни».

Ці землі – це Україна, так само, як Крим – це Україна

«Путін мобілізував ще сотні тисяч військових, він бере участь у безвідповідальному брязканні ядерною зброєю і тепер пробує незаконно анексувати більше українських територій. Разом все це є найсерйознішою ескалацією з початку війни», – заявив генсек НАТО.

Альянс, сказав Столтенберг, зараз спрямовує всі зусилля на те, щоб допомогти Україні захиститися від повномасштабного російського вторгнення.

А щодо подання Україною заявки на вступ в НАТО за пришвидшеною процедурою, генеральний секретар Альянсу повторив, що «двері НАТО відкриті», але мають погодити усі країни-члени.

США

Байден

США запроваджують нові «швидкі та жорсткі» заходи проти Росії, через «шахрайську і незаконну анексію регіонів України», оголосили в Білому домі.

«Ці санкції принесуть втрати для осіб та установ – всередині Росії та поза нею – які надають політичну, або економічну підтримку незаконним спробам змінити статус української території», – заявив президент США Джо Байден.

Байден наголосив, що США продовжать мобілізувати міжнародну підтримку для України, надавати Україні устаткування, необхідне для захисту.

OFAC

Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів анонсував додаткові санкції проти Росії через заяви Володимира Путіна про приєднання окупованих регіонів України.

За повідомленням Мінфіну, під обмеження підпадають 14 осіб, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом, в тому числі двоє міжнародних постачальників, близькі родичі деяких російських високопосадовців та 278 членів російського парламенту «за уможливлення фейкових референдумів Росії та спробу анексії суверенної української території».

OFAC також оприлюднило нові правила, які застерігають міжнародні компанії щодо наслідків у разі надання Росії політичної та економічної підтримки.

Сенатори

21 століття може бути «найбільш світлим моментом у європейській історії» за умови припинення намірів Путіна, заявив Ліндсі Грем під час спільної прес-конференції із сенатором від Демократичної партії Річардом Блументалем. Законодавці представили спільний законопроект, який вимагає негайно припинити економічну та військову допомоги будь-якій країні, яка визнає незаконну анексію чотирьох регіонів України Володимиром Путіним.

Ми будемо переслідувати воєнних злочинців, і самого Путіна

Грем закликав до рішучих дій: «Більше економічної та військової допомоги [Україні]. Більше переслідувань злочинів – це не буде війною, яку пробачили і забули. Ми будемо переслідувати воєнних злочинців, і самого Путіна, я сподіваюся. І ми маємо контролювати, аби Росія залишалася у статусі країни-вигнанця. Якщо ми зробимо ці три речі, 2023-тий може стати дуже гарним роком для свободи».

Річард Блументаль, сенатор-демократ заявив про свої сподівання щодо того, що Путін не буде президентом Російської Федерації наступного року.

«Можливо, 2023-тій стане роком, коли Путіна більше не буде на посаді. Тому що ця війна виявилася настільки катастрофічним провалом у всіх відношеннях для Росії», – прокоментував Блументаль.

США ніколи не визнають спробу анексії жодного дюйму української території, заявив високопосадовець Комітету з міжнародних відносин Палати представників США конгресмен-республіканець Майкл Маккол в п'ятницю. Він закликав надати Україні більше зброї.

«Я закликаю адміністрацію Байдена зрештою надати далекобійні ATACMS, - заявив Маккол. – Також закликаю ключових союзників негайно передати потрібні системи, включаючи німецькі танки «Леопард» та машини бойової піхоти Marder».

Сенатор-демократ від штату Нью-Джерсі Боб Менендес назвав спроби анексії Путіним української території бажанням отримати «певний елемент перемоги» на тлі успішних контратак України.

«Я думаю, що українці завдяки своїй мужності та відданості зробили надзвичайну роботу, частково витіснивши росіян. Я думаю, що варто очікувати іще кілька таких контратак, і ми знову переконаємося, як вони вражаюче досягають успіху» – заявив Менендес.

«Я думаю, що Путін поспішає провести ці фіктивні референдуми під дулом та зрештою анексувати території тому, що він хоче знайти спосіб отримати певний елемент перемоги», – наголосив Менендес.

Сенатор-демократ заявив, що «перемога над Путіним тут не лише відправить глобальний сигнал про те, що ви не можете захоплювати території силою, але також відправить сигнал Сі Цзіньпіну в Китай: «Ви повинні двічі подумати, що ви збираєтеся робити з Тайванем».