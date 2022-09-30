МЗС Британії викликало російського посла через спроби РФ анексувати території України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі викликав російського посла Андрія Келіна до британського дипвідомства через спробу анексії Росією Донецької та Луганської, а також частин Херсонської та Запорізької областей України.

«Я викликав посла Росії Андрія Келіна, щоб рішуче висловити протест проти заяви Путіна про незаконну анексію суверенної української території», – написав Клеверлі у твітері в п’ятницю.

30 вересня президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ та Вашингтон оголосили про нові санкції проти РФ. Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.