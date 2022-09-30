Генеральний секретар НАТО прокоментував заявку України на пришвидшений вступ

НАТО не визнають спроби Росії анексувати українські території, водночас основним фокусом Альянсу лишається підтримка України – про це генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив на пресконференції 30 вересня.

Коментуючи заяви Москви при «приєднання» окупованих регіонів України, Столтенберґ вказав на те, що їхня територія становить понад 15 відсотків території України, а сам крок Росії є найбільшою спробою приєднання території європейської країни з часів Другої світової війни.

«Це захоплення землі є нелегальним та нелегітимним. Союзники НАТО не визнають жодної частини цієї території як частину Росії... Ці землі – Україна. Донецьк – це Україна, Луганськ – це Україна, Херсон – це Україна, Запоріжжя – це Україна, так само як і Крим. Це вдруге Росія забрала українську територію силою, але це не змінює природи конфлікту. Він залишається брутальною агресивною війною Росії проти України», – заявив він.

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На питання українського журналіста щодо заявки України на пришвидшений вступ до НАТО Столтенберґ повторив, що кожна демократична країна в Європі має право претендувати на вступ до Альянсую

«Ми повторювали знову й знову, що двері НАТО лишаються відкитими, і ми демонстрували це протягом останніх років», – заявив він.

Генеральний секретар нагадав про підсумки саміту НАТО в Мадриді.

«Рішення щодо членства, звісно, має ухвалюватися всіма 30 союзниками, ми ухвалюємо їх консенсусом. Нашим фокусом наразі є надання негайної підтримки Україні, аби допомогти їй захищатися від брутального російського вторгнення», – сказав він.

Столтенберґ зазначив, що НАТО не є стороною конфлікту, але продовжить надавати підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно. Він вказав на те, що перемога Росії в цій війні означала б небезпеку не лише для України, а для світової безпеки в цілому.

«Це поворотний момент. Путін мобілізував сотні тисяч людей, вдався до безвідповідального ядерного шантажу та тепер анексував територію України. Це найбільша ескалація з початку повномасштабного вторгнення. Ніщо з цього не є виявом сили. Це визнання слабкості і провалу Росії», – прокоментував він.

Столтенберґ також підкреслив, що Україна має право звільняти свої території, і заяви про їхню анексію цього не змінюють.

Президент України Володимир Зеленський заявив 30

, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Цьому передувало підписання указів про анексію окупованих Росією територій, які підписав президент Росії Володимир Путін цього ж дня.