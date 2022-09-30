В окупований Бердянськ прибули підрозділи Росгвардії через ймовірний спротив мобілізації – штаб

Росія продовжує мобілізацію на своїй території, а також на окупованих територіях України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 30 вересня.

«У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні «тарифи». Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тисяч рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, в окупованому Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку – їх направляють на комплектування підрозділів, які планують задіяти в бойових діях.

«У Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території. Крім того, в місто прибули посилені підрозділи Росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення», – повідомляє штаб.

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Командування зафіксувало удари по понад 25 населених пунктах України. Росія також продовжує використовувати іранські дрони Shahed-136 для ударів по цивільній інфраструктурі.

Крім того, протягом попередньої доби Сили оборони України відбили атаки російських військ у районах Майорська, Зайцевого, Одрадівки та Бахмутського. Українська авіація, за зведенням, завдала дев’ять ударів по російських позиціях.

Раніше 30 вересня українське командування підтвердило, що тримає оточення російських військ у напрямку Лиману на Донеччині.