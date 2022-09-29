Омбудсмен застеріг РФ, що мобілізація українських полонених є порушенням міжнародного права

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що існує великий ризик використання Росією українських військовополонених і цивільних заручників в якості мобілізаційного ресурсу для поповнення окремих підрозділів окупаційних військ.

«Інформація, яка надходить в офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від родичів і членів сімей наших оборонців, вказує на, що такі факти можливо вже мають місце. Тому як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини хочу в черговий раз заявити, що це грубе порушення норм Женевських конвенцій і черговий злочин по відношенню до військовополонених і цивільних заручників. Окупаційна влада не має права примушувати військовополонених служити в її збройних чи допоміжних силах», – написав Лубінець у фейсбуці.

Лубінець зазначив: «Останні дії держави-агресора, в контексті проведення фейкового волевиявлення на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей й оголошеної в РФ часткової мобілізації, породжують нові загрози для безпеки наших співвітчизників, які перебувають в полоні».

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті раніше повідомив, що російські війська можуть готувати до примусової мобілізації українських військовополонених для боротьби на стороні Росії. В ISW писали, що 24 вересня російські державні ЗМІ поширювали повідомлення, що буцімто українські військовополонені, утримувані в Оленівці «в усній формі «просили» владу «ДНР» дозволити їм воювати».