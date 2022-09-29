В ОПУ повідомили про новий обмін з РФ – звільнено 4 українських військових та 2 цивільних

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими із російською стороною, в результаті чого Україна звільнила шістьох своїх громадян.

«Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей – чотирьох морпіхів та двох цивільних. Офіцери – Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати – Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні – Андруша Вікторія та Майборода Яна», – написав Єрмак у Telegram.

Єрмак розповів, що Вікторію Андрушу 27 березня російські військові забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про російську техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.

Яна Майборода опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

«Військові брали участь у боях за Маріуполь. Переговори про обмін – це складна робота, а краща винагорода за неї – свобода українців. Саме це стимулює працювати на максимумі ефективності. Обміни продовжуються», – додав Єрмак.

За даними ОПУ, упродовж вересня вдалося повернули з полону 235 громадян.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю BBC News Україна повідомила, що в російському полоні залишаються 2,5 тисячі українців, серед яких – «дуже багато жінок».