HRW вимагає від РФ звільнити захоплену у березні на Чернігівщині вчительку та інших бранців вторгнення

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Росії припинити утримання під вартою та звільнити всіх «довільно затриманих» людей в перебігу повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. У цьому контексті HRW згадує, серед інших, захоплену російськими військовими на Чернігівщині у березні 25-річну вчительку метематики Вікторію Андрушу. Про неї, а також інших жертв і бранців армії РФ раніше йшлося у документальному фільмі Радіо Свобода про масові убивства, вчинені російськими військами на Чернігівщині.

«Російська влада має терміново розкрити місце знаходження Андруші та інших жертв насильницьких зникнень. Російська влада має припинити утримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом та звільнити всіх цивільних осіб, довільно затриманих», – вказує Бєлкіс Вілле, старший дослідник криз та конфліктів HRW.

У правозахисній організації повідомляють, що родина Вікторії Андруші по неофіційних каналах через кілька тижнів після її затримання дізналася, що її утримують у слідчому ізоляторі в Курській області Росії. Водночас влада ізолятора заперечила її утримання там під вартою, а адвокату жінки було відмовлено у доступі до СІЗО.

HRW каже, що Вікторія Андруша – жертва насильницького зникнення і Росія має терміново визнати факт її затримання та надати інформацію про місце перебування та правові підстави затримання.

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«Росія має звільнити її, дозволити їй повернутися до України і водночас повністю поважати захист, наданий їй як цивільній особі, включаючи надання їй доступу до адвоката на її вибір», – наголошують в організації.

Російська адвокат-правозахисник Ірина Бірюкова повідомила Human Rights Watch, що 25 квітня намагалася потрапити до СІЗО, де нібито могла перебувати Андруша. Але персонал установи сказав, що їй потрібно поговорити з директором закладу.

Бірюкова розповіла, що директор СІЗО «зателефонував, очевидно, до спецслужб», сказавши, що з Вікторією Андрушею намагається зустрітися адвокат.

«Він вислухав відповідь співрозмовника, поклав трубку і, дивлячись прямо в очі адвокату, сказав: «Тут немає такої людини серед підозрюваних чи обвинувачених», – йдеться в повідомленні.

Вікторія Андруша ‒ 25-річна вчителька математики із Броварів, яка після повномасштабної атаки Росії приїхала до батьків у Старий Биків. Звідти наприкінці березня її забрали російські військові, нібито за звинуваченням у передачі ЗСУ інформації про пересування їхніх військ.

Декілька днів Вікторію Андрушу утримували разом із кількома бранцями у приміщенні котельні. Один з чоловіків згадував у коментарі Радіо Свобода: «Вікторія говорила із російськими військовими тільки українською мовою. Казала, що вона українка, патріотка».

Крім того, за даними Human Rights Watch, 7 червня Human Rights Watch поспілкувалася з чоловіком, якого російські війська затримали в Україні, примусово перевезли до Росії та до 18 квітня утримували в СІЗО в Курській області. Він повернувся в Україну в рамках обміну полоненими і сказав, що від інших ув’язнених чув, що є жінка на ім’я Вікторія з Броварів, яку звинувачують у розголошенні позицій російських військових.

Вікторія Андруша є однією із багатьох мирних українців, які, «ймовірно, насильно» зникли з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вказує HRW.

Human Rights Watch каже, що лише в Чернігівській області задокументувала щонайменше шість випадків насильницького зникнення мирних жителів, здійснених російськими силами.

«Закони війни не дозволяють російським силам брати з собою цивільних українців під час відступу з районів, які вони окупували. Росія повинна звільнити усіх цивільних громадянин України, що були примусово переведений під варту в Росію без справедливого суду, і негайно припинити насильницьке зникнення чи іншим чином безпідставне затримання будь-яких інших цивільних осіб на окупованих територіях», – вказує Бєлкіс Вілле.

З 24 лютого по 10 травня Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала 204 випадки насильницького зникнення (169 чоловіків, 34 жінки, 1 хлопчик), – більшість з яких були вчинені ЗС РФ та пов’язаними з ними озброєними групами. Росія напади проти цивільних неодноразово заперечувала.