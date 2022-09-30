Данія та Швеція заявляють, що проривам на російських газопроводах передували вибухи

Вибухи, які сколихнули газопроводи «Північний потік» і «Північний потік-2» на дні Балтійського моря напередодні величезних витоків газу, «ймовірно, були спричинені вибухівкою вагою в кілька сотень кілограмів», – про це заявили Данія та Швеція 30 вересня в листі до ООН.

Сила вибухів становила 2,3 і 2,1 бала за шкалою Ріхтера, що призвело до чотирьох проривів труб і викиду газу в море. Два витоки сталися на території Данії, ще два – на території Швеції.

У листі до Ради Безпеки ООН дві країни зазначили, що газові шлейфи, утворені внаслідок проривів, порушують роботу повітряних і морських суден і можуть бути небезпечними для морської фауни. Крім того, в довкілля викидається парниковий газ. Витоки можуть тривати принаймні до 2 жовтня.

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Норвезькі дослідники 30 вересня опублікували карту, на якій зображено величезний шлейф метану, який виділяється через пошкоджені трубопроводи «Північний потік» 1 і 2, який пройде великими частинами Північного регіону.

Москва вимагала екстреного засідання Ради Безпеки ООН для обговорення трубопроводів і закликала до ретельного міжнародного розслідування для оцінки шкоди, завданої газопроводам.

Росія припинила постачання природного газу до Європи після того, як Захід запровадив санкції через вторгнення Москви в Україну в лютому. Хоча на момент вибухів трубопроводи не працювали, вони все ще містили природний газ.

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Президент Росії Володимир Путін 30 вересня звинуватив Захід в організації вибухів. Вашингтон заперечує свою причетність до інциденту.

Європейський Союз і НАТО заявили, що витоки є результатом саботажу, але не називали ймовірних винуватців. Водночас Україна та Польща звинувачують у диверсії Росію.