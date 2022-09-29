Путін назвав витоки на газопроводах «актом міжнародного тероризму»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія винесе обговорення витоків на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» на засідання Ради безпеки ООН. Він уперше публічно прокоментував те, що сталося, назвавши інциденти «актом міжнародного тероризму».

Як повідомила пресслужба Кремля, Путін торкнувся цієї теми під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Раніше про те, що причиною витоків могла стати диверсія, заявляли європейські чиновники і керівництво НАТО, не називаючи можливих винних. Уряди Німеччини, Данії та Швеції вже розслідують те, що сталося. У Росії також порушено кримінальну справу.

Про пошкодження газопроводів стало відомо 26 вересня. Руйнування оцінюються як масштабні. Сейсмологи повідомили про два або три вибухи в ексклюзивній економічній зоні Данії. Сьогодні берегова охорона Швеції виявила ще один витік із системи газопроводів «Північний потік-2» на дні Балтійського моря.

Хто і навіщо міг підірвати газопроводи, один з яких не був запущений в експлуатацію та потрапив під санкції, а другий нещодавно був зупинений, як стверджує російська сторона, з технічних причин – неясно. Відповідальність за диверсію ніхто не брав.

Британський телеканал Sky News із посиланням на джерело в Міноборони Великої Британії стверджує, що до газопроводів могли бути прикріплені вибухові пристрої, які активували дистанційно.

За даними німецького видання Tagesspiegel, спецслужби ФРН схиляються до версії, що за пошкодженням стоїть російська сторона, яка зробила це «з метою посіяти новий страх та невпевненість у Німеччині та Європі».

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила 29 вересня, що «від ситуації з «Північними потоками» виграють США», яким, за її словами, виведення з ладу газопроводів дозволить наростити постачання зрідженого газу до Євросоюзу. У Пентагоні заявили, що Сполучені Штати не мають до витоків жодного відношення.

Німецькі спецслужби побоюються, що трубопроводи після можливих диверсій ніколи не зможуть використовуватися. Якщо ремонтні роботи не будуть швидко проведені, в труби проникне надто багато солоної води, що призведе до внутрішньої корозії.

Витоки на газопроводах сталися на тлі безпрецедентного загострення відносин між Євросоюзом та Росією у зв’язку з війною РФ проти України.